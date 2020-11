20/11/2020 | 16:10



A atriz Halle Berry assumiu que teve o seu primeiro orgasmo aos 11 anos de idade. Segundo informações do site norte-americano People, a artista respondeu algumas perguntas em seu perfil oficial do Instagram e falou com naturalidade sobre o assunto:

- Eu me lembro do meu primeiro orgasmo. Eu fiz comigo mesma. Eu estava descobrindo a minha sexualidade, como muitas garotas.

Sincera, hein?

Já a amiga da estrela, Lindsay Flores, contou que não se lembrava da sua primeira experiência.