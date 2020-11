Depois de Nasce uma Estrela, Lady Gaga irá contracenar com Brad Pitt em novo filme

20/11/2020 | 16:10



Depois do sucesso de Nasce uma Estrela, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 2019, Lady Gaga parece estar empenhada em investir na sua carreira como atriz.

De acordo com o portal Collider, ela está confirmada no elenco do suspense de ação Bullet Train, dirigido por David Leitch, de Deadpool 2 e Atômica. No longa, ainda sem previsão de estreia, Gaga irá contracenar com ninguém mais, ninguém menos, do que Brad Pitt! Bullet Train contará a história de um grupo de assassinos que, por motivos conflitantes, estão a bordo de um mesmo trem em alta velocidade em Tóquio, no Japão.

Além do thriller, a estrela poderá ser vista em outro filme com nomes de peso. Segundo o site Deadline, Lady Gaga é um dos nomes confirmados no elenco do novo filme de Ridley Scott, Gucci, que contará a história real do assassinato do herdeiro da grife Gucci.

Na trama, a cantora interpretará Patrizia Reggiani, que foi julgada e condenada matar seu ex-marido, Maurizio Gucci, nas escadas de seu prédio de escritórios em Milão, em 1995. Rumores ainda apontam que o filme, que tem previsão de estreia em 2021, também terá Robert De Niro, Adam Driver, Al Pacino e Jared Leto em seu elenco.