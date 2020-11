20/11/2020 | 16:10



Whindersson Nunes tirou a manhã desta sexta-feira, dia 20, para conversar com os seus seguidores do Instagram, e compartilhou um momento de intimidade com a namorada Maria Lina. Ao comentar que sua barba estava crescendo, o humorista aproveitou para mostrar o trabalho que a amada fez em suas sobrancelhas.

- A única coisa que mudou foi minha sobrancelha que Maria tirou. Maria me deitou no colo dela e agora eu estou assim. Chama!, brincou.

Como você viu, Whindersson assumiu o namoro com a estudante no começo de novembro. Entretanto, os dois já tinham sido flagrados juntos anteriormente. Este é o primeiro relacionamento do comediante após o término de seu casamento com a cantora Luísa Sonza.