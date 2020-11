Will Smith revela bastidores de reconciliação com Janet Hubert e afirma alívio: - Realmente me preocupou por quase 30 anos

20/11/2020 | 14:11



Na última quinta-feira, dia 19, estreou na HBO Max o episódio especial de 30 anos desde o início da série Um Maluco no Pedaço. Um dos aspectos mais marcantes da ocasião, no entanto, foi a reconciliação entre Will Smith e Janet Hubert, atriz que interpretava a tia Viv no começo da série.

De acordo com a People, o ator irá transmitir um episódio surpresa de Red Table Talk através do Facebook Watch nesta sexta-feira, dia 20, para falar sobre o assunto. Durante o programa, normalmente comandado por sua esposa, Jada Pinkett Smith, sua filha, Willow Smith, e sogra, Adrienne Banfield-Norris, ele protagonizaria uma conversa franca com Janet, na companhia de um psicólogo.

No clipe recebido pelo veículo, Will afirma que recorreu à mesa vermelha para tratar de algo que realmente o preocupou por quase 30 anos:

- Minha situação dolorosa foi em torno de Um Maluco no Pedaço. Eu tive uma rixa, uma guerra de palavras que estive com Janet e que nunca pensei que seria resolvida. Eu realmente não conseguia me ver celebrando [os 30 anos da série] sem realmente lidar com isso.

Quando Janet saiu da produção, alegou-se que a decisão havia sido tomada por diferenças criativas com o restante do elenco - principalmente, com a estrela da história. Ela foi então substituída pela atriz Daphne Maxwell Reid, mas a situação nunca foi realmente esclarecida.

- Nunca falamos publicamente sobre Janet e o que aconteceu, e para mim parecia que não poderia comemorar 30 anos de Fresh Prince sem encontrar uma maneira de celebrar Janet. Eu não conheço a sua história; introduziu o ator.

Janet, então, resolveu se abrir e falar a sua versão dos acontecimentos, revelando então que, ao contrário do que foi divulgado na época, ela não foi demitida do programa e a decisão de deixar a produção foi ocasionada por questões financeiras:

- Eu sei, você não tem ideia. Foi uma loucura. Eles me ofereceram um péssimo negócio na terceira temporada. Eles disseram: Você tem dois meses e duas semanas de trabalho e não pode trabalhar em nenhum outro lugar. Então isso significava que meu salário foi cortado. Eu tinha um novo bebê e um marido que estava desempregado, então eu disse não. Não aceitei a oferta. Eu nunca fui demitida, mas o equívoco sempre foi divulgado. Eu estava presa - o que eu poderia fazer? Eles disseram, Ok, então vamos reformular seu papel, e eu disse: O que posso dizer? Fiquei profundamente magoada.

Em seguida, ela comentou ainda sobre o que fez com que seu comportamento no set fosse difícil, descrevendo que a situação que vivia em casa se aproximava de um relacionamento abusivo. Além disso, ela também admitiu que as críticas do ator após sua partida prejudicaram sua carreira:

- Você estava indo em frente e ficando cada vez maior, sabíamos que seria enorme. Perdi tudo - reputação, tudo - e entendo que você foi capaz de seguir em frente, mas você conhece essas palavras - chamar uma mulher negra de difícil em Hollywood é o beijo da morte. E é bastante difícil ser uma mulher negra de pele escura neste negócio.

Apesar disso, ela demonstrou boa vontade em tentar uma reconciliação com o ator que, por sua vez, agradeceu pela sinceridade de Janet e ressaltou a importância do acerto de contas para si:

- Em primeiro lugar, obrigado por compartilhar isso comigo. Eu não sabia disso, quando olho para trás agora é óbvio que você estava passando por um momento difícil e eu senti que você me odiava. Eu não poderia fazer uma comemoração de 30 anos desse show e não celebrar você, comemorar sua contribuição para o programa, comemorar sua contribuição para a minha vida. A pessoa que eu quero ser é alguém que protege você, não alguém que solta cachorros em você.

