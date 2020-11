Maria Maya teria terminado relacionamento com Laryssa Ayres

20/11/2020 | 13:10



Ao que tudo indica, o relacionamento de Maria Maya e Laryssa Ayres não resistiu à quarentena. As duas estavam juntas desde agosto de 2018, mas, de acordo com informações do jornal Extra, teriam terminado a relação.

Procuradas, as assessorias de imprensa de ambas não retornaram o contato para confirmarem a informação. No entanto, ainda segundo a publicação, Laryssa até teria deixado o apartamento de Maria, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e teria voltado a morar com a mãe, em Jacarepaguá.

As duas continuam se falando e há quem acredite que pode haver uma reconciliação ou até mesmo uma amizade colorida entre elas.

E não é só isso. O Extra ainda informa que para tentar despistar o possível término, Laryssa diz que está passando uns dias com a mãe por conta de uma obra no apartamento de Maria. Será que tem volta?