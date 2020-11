Ex-noivo de Demi Lovato deixa comentário revoltado em post da cantora e internautas sugerem: Vá procurar uma terapia

20/11/2020 | 12:10



Demi Lovato está dando o que falar recentemente! Após comandar o People's Choice Awards e, de quebra, surgir com um novo corte de cabelo, a cantora decidiu exibir na última quinta-feira, dia 19, mais cliques de seu visual.

Por meio do Instagram, Demi posou com um terninho rosa brilhante e, como já era esperado, recebeu inúmeros elogios de fãs. Porém, em meio a tantas mensagens positivas, foram os comentários de seu ex-noivo Max Ehrich que se destacaram.

Explorar nossa separação para ter influência no PCA não é relaxar, escreveu o ator, fazendo referência a um discurso de Demi no People's Choice Awards, quando ela citou o término como uma piada.

Pare de falar sobre mim em cerimônias de premiação. Obrigado, completou Max.

Até o momento a cantora não se pronunciou sobre as mensagens do ex, mas muitos fãs dela saíram em sua defesa, sugerindo que Max parasse de se promover às custas de Demi.

Cara, para de se promover por meio da Demi, é forçado. Pare de passar vergonha, disse um seguidor.

Vá procurar uma terapia e deixe Demi em paz, escreveu outro internauta.

Demi e Max tiveram uma relação rápida, que começou em março desse ano, pouco antes do início da pandemia causada pelo novo coronavírus. O anúncio de noivado, por sua vez, aconteceu em julho. Dois meses depois, no entanto, o término foi anunciado.

Novo romance?

Apesar de ter comentado na publicação de Demi, parece que Max já seguiu em frente. De acordo com o site Page Six, o ator foi flagrado em clima de romance com Mariah Angeliq, uma cantora de 21 anos de idade.

A publicação afirma que os dois estavam em uma praia em Miami, nos Estados Unidos, e não pouparam os carinhos, com direito a beijos e muito flerte. Ainda assim, até o momento, um novo relacionamento não foi confirmado.