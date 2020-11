20/11/2020 | 11:33



O presidente da distrital de Chicago do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Charles Evans, afirmou nesta sexta-feira, à rede CNBC, que está "decepcionado" com o Tesouro após a suspensão da linha empréstimos de emergência estabelecidos com a instituição. O programa se encerra em 31 de dezembro e teve o seu fim decretado ontem pelo secretário Steven Mnuchin. Em carta ao presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, Mnuchin disse que os instrumentos "claramente alcançaram seu objetivo". Evans declarou ainda que, dado os riscos, deve haver "apoio em todas as direções". O dirigente tem poder de voto nas reuniões de política monetária do ano que vem.