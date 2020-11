20/11/2020 | 10:16



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, evitou comentar as negociações com o Reino Unido em torno de um acordo pós-Brexit. "Ainda temos muito trabalho pela frente", disse. "O time de embaixadores está engajado e trabalhando incansavelmente dia e noite até o fim do ano para que o prazo seja alcançado", acrescentou. Ela lembrou ainda que as conversas foram suspensas ontem após um auxiliar do principal negociador da UE, Michel Barnier, testar positivo para covid-19 e ele entrar em autoisolamento. De acordo com Ursula, ainda há problemas em relação à concorrência, mas houve progresso em matéria de auxílios estatais.