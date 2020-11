Após comemorar aniversário do filho em casa, Isis Valverde mostra detalhes da festa e se declara: Obrigada por me dar minha melhor versão

20/11/2020 | 10:10



Isis Valverde comemorou os dois anos de idade do filho Rael na última quinta-feira, dia 19, com uma festa íntima em casa. Agora, no entanto, ela aproveitou para mostrar alguns detalhes da comemoração, indicando que o dia foi de muito amor entre ela, o pequeno e André Resende, seu marido e pai do menininho.

Aliás, no Instagram André também mostrou que a dia foi de festa e se declarou ao filho com uma foto: Dois anos vivendo o maior amor e aprendendo mais do que ensinando. Rael, parabéns meu filho. Saúde e alegria sempre.

O pequeno, aliás, estava todo animado com a hora do parabéns. E abriu aquele sorrisão de derreter qualquer coração ao cantar a música clássica dos aniversários ao lado da família.

Além de mostrar os momentos em família, Isis ainda se declarou para Rael: Minha luz, meu amor maior, minha vida inteira!!! Parabéns meu filho, meu menino de luz!!! Obrigada por me dar minha melhor versão. TE AMO.