UE: defenderemos no G-20 manutenção do apoio econômico, diz Ursula von der Leyen

20/11/2020 | 10:06



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou, em coletiva, que a instituição vai defender na reunião do G-20 neste sábado (21) que as nações mantenham os programas de ajuda econômica criados na esteira da crise da covid-19 "pelo tempo que for necessário". "A recuperação econômica tem de ser mais sustentável e mais inclusiva", disse.

Ela comemorou o progresso nas vacinas, mas ressaltou que é preciso lutar para que toda a população tenha acesso ao imunizante contra a covid-19. A dirigente afirmou ainda que é necessário lutar para interromper o avanço da doença não apenas na Europa, mas no mundo todo. Ursula participou de um briefing com a imprensa, no qual destacou os objetivos da Comissão no encontro de líderes mundiais.

Ursula enfatizou que a Europa buscará o multilateralismo nas negociações e que o ano de 2020 se mostrou muito difícil, mas que o continente mostrou ser um pilar forte do planeta. "Temos de trabalhar juntos para pensar no mundo pós-covid", reforçou.

Mudanças climáticas

Ursula von der Leyen também afirmou que a instituição tratará como prioridade no encontro de líderes do G-20 o debate sobre o meio ambiente. "As mudanças climáticas estão no topo de nossa agenda", disse. Ursula comemorou ainda o desejo de Joe Biden, a quem tratou como "presidente eleito dos Estados Unidos", de retornar ao Acordo de Paris.

Na mesma coletiva, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, reforçou a necessidade de se garantir a implementação de uma economia verde.