Três policiais são afastados após agredir homem no Cata Preta

Do Diário do Grande ABC



20/11/2020



Atualizado às 10h42

Foi instaurado inquérito e afastados do serviço operacional três policiais que teriam espancado um homem, já rendido, no Cata Petra, em Santo André, no dia 14 de novembro. Dois deles foram identificados em vídeo divulgado pela própria Polícia Militar, que afirmou ter deixado as imagens públicas "em nome da transparência institucional". O terceiro fazia parte da equipe. As imagens mostram os agentes desferindo socos e chutes no rapaz, práticas que, segundo divulgou em nota a corporação, "violam os procedimentos operacionais padrão da PM, bem como os valores e princípios da instituição".

A investigação conseguiu identificar o responsável pela gravação, ouvido como testemunha. Ele afirma não conhecer a vítima das agressões, que ainda não foi identificada. "O trabalho da corregedoria consiste, no momento, justamente em localizar o rapaz que aparece nas imagens." Ainda no texto divulgado, a PM afirma que seu compromisso é proteger as pessoas e, por isso, é "implacável contra pontuais desvios de conduta". A corregedoria acompanha o caso.