GroupWatch: como assistir Disney+ com os amigos a distância

Marcella Blass

Do 33Giga



20/11/2020 | 09:18



Lançado hoje (17) no Brasil, o Disney+ é o streaming de vídeo que agrupa grande parte dos conteúdos das marcas Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e muito mais. Além dos recursos tradicionais já conhecidos por quem assina serviços desse tipo, a Disney adicionou à plataforma a função GroupWatch, que permite assistir filmes à distância com amigos e família.

A funcionalidade sincroniza a visualização para o grupo e permite que todos tenham a mesma experiência em tempo real na TV, na web ou no celular. Até o momento, é possível criar um GroupWatch com sete pessoas (incluindo o anfitrião) – com no máximo quatro usuários que dividem a mesma conta.

Abaixo, o 33Giga te ensina a criar um grupo e convidar seus amigos para a sessão. O tutorial foi feito na web, mas é igual nos aplicativo para dispositivos móveis. Confira:

1 – Escolha o título que deseja assistir e entre na tela dele.

2 – Clique no botão do GroupWatch (o com os bonequinhos lado a lado).

3 – Para chamar mais pessoas para a sessão, clique no sinal de Convidar (+).

4 – Copie o link gerado e compartilhe com seus amigos.

5 – Quando todo estiverem prontos, basta confirmar em COMEÇAR A VER para iniciar a reprodução do filme ou série!

