Como mudar o armazenamento de downloads no Disney+

Marcella Blass

Do 33Giga



20/11/2020 | 09:18



Lançado no Brasil na última terça-feira (17), o Disney+ já chegou aos usuário com uma série de recursos úteis. Entre eles está a possibilidade de armazenar os downloads de filme e séries no cartãoSD, o que ajuda a não comprometer a memória interna dos aparelhos Android. No passo a passo abaixo, o 33Giga te mostra como ativar a opção. Confira!

1 – Dentro do seu perfil, na página inicial, toque sobre o avatar no canto inferior direito.

2 – Entre em Configuração do Aplicativo.

3 – Na área Downloads, toque em Local de download.

4 – Agora, basta escolher Armazenamento externo e a ação é salva automaticamente.