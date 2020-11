Da Mi Band 5 ao Kobo: os eletrônicos menos seguros de 2020

Bianca Bellucci

Do 33Giga



20/11/2020 | 09:18



Anualmente, a Mozilla Firefox divulga o guia Privacy Not Included (Privacidade Não Incluída, em tradução livre). O objetivo da iniciativa é alertar os consumidores sobre a segurança de dados em eletrônicos conectados à internet. Por isso, o conteúdo é sempre lançado próximo à Black Friday e ao Natal, época em que o volume de compras apresenta um salto.

Na edição de 2020, a empresa analisou 136 produtos de acordo com métricas mínimas de segurança, preestabelecidas pela própria Mozilla. Entre elas, estão: uso de criptografia, atualizações automáticas de segurança e exigência de senhas fortes. O que a companhia descobriu é que 36 dos itens avaliados não incluem essas etapas básicas.

As maiores surpresas que aparecem no guia Privacy Not Included são os produtos reconhecidos no mercado, como o adaptador Roku Express, o e-reader Kobo, as pulseiras inteligentes da Huawei (Honor Band 5) e da Xiaomi (Mi Band 5 e Amazfit Band 5), os dispositivos de IoT da Amazon (Ring Video Doorbell e Ring Security Cams) e os óculos de realidade virtual do Facebook (Oculus Quest 2 VR Headset). Cada um destes itens está marcado com um selo de emergência, alertando que o usuário deve pensar duas vezes antes de comprá-lo.

Para descobrir o motivo que levou a Mozilla Firefox a sinalizar tais produtos, basta acessar um deles e conferir a avaliação. A pulseira Mi Band 5, da Xiaomi, por exemplo, foi gongada por não apresentar completamente a seção “Direitos do Consumidor”. Já os óculos de realidade virtual do Facebook estão sujeitos a toda polêmica de privacidade da rede social.

É importante destacar que o guia também aponta os produtos que se saíram muito bem na avaliação, a exemplo do videogame Nintendo Switch, o fone de ouvido Sony WH-1000XM4 e o Amazon Kindle. Para ver a lista completa, clique aqui. Se quiser acessar apenas os eletrônicos inseguros, dê um toque na caixa “*privacy not included”. O conteúdo está em inglês.