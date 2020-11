Black Friday: NordVPN Teams está em promoção; veja como funciona a ferramenta

Marcella Blass

20/11/2020 | 09:18



O NordVPN Teams é uma VPN empresarial que criptografa todo o tráfego do usuário na internet em apenas um clique. Por meio de uma interface prática para organizar, gerenciar e proteger sua rede de funcionários, ela garante acesso seguro a dados e informações corporativas em qualquer lugar.

Com a plataforma, a sua equipe pode se conectar a servidores compartilhados em 33 países ao redor do mundo – além de servidores IP fixos dedicados em mais de 20 localidades (com o plano Advanced). Assim, você e seus times podem navegar com tranquilidade, pois as localizações reais de computadores e dispositivos móveis estarão protegidas.

Comece hoje

É possível iniciar o NordVPN Teams em minutos. O grande trunfo aqui é que a solução dispensa a necessidade de criar uma conta, permitindo o uso de credenciais que você já tem no Azure AD, Google ou Okta. Conectado, basta registar a sua organização, fazer o download do app – Android, iOS, Windows, macOS e Linux – e começar a usar.

Além de prática, a plataforma é totalmente escalável para acompanhar o desenvolvimento da sua empresa. Dessa forma, o administrador pode dimensionar equipes, adicionar licenças de usuário, servidores dedicados e gateways conforme o negócio cresce.

Funcionalidades

O uso geral do serviço se concentra no Painel de Controle, cuja interface é limpa e direto ao ponto. Na área Organização, você gerencia as contas de usuário, os times e as permissões. Já a aba Network é o espaço dedicado à criação dos gateways privados, nos quais os times selecionados serão conectados aos servidores que forem mais convenientes.

As configurações, feitas através do app, seguem o mesmo estilo, funcionando de maneira intuitiva. Entre outros recursos, é nessa interface que o usuário pode ativar uma das funções mais úteis da ferramenta: a conexão automática – que começa a proteger o dispositivo assim que o app é iniciado ou quando identifica a conexão com uma rede Wi-Fi pública.

Para garantir ainda mais segurança, o serviço oferece a função iniciar automaticamente. Quando ativada, ela abre o NordVPN Teams assim que o computador é ligado. Em parceria com o recurso citado assim, essa ação vai permitir que as equipes acessem os dados e informações da empresa de forma muito natural e sem preocupações.

Planos

O NordVPN Teams está disponível em três tipos de planos. O Basic dá acesso aos servidores compartilhados, Painel de Controle, autenticação de dois fatores e conexão automática. O Advanced traz todas essas soluções com adição de gerenciamento de conta dedicada e da possibilidade de escolher entre os mais de 20 servidores dedicados. Já o Enterprise agrupa os recursos citados com a configuração e o gerenciamento centralizado, acesso API, logotipo customizado e muito mais.

Os três planos funcionam nas modalidades anual e mensal. Na primeira, os planos Basic e Advanced custam, respectivamente, US$108 e US$132 por usuário. Se a intenção é trabalhar mês a mês, os valores são US$9 e US$11 por usuário. Já o Enterprise, que é personalizado, precisa ser contatado diretamente com a equipe do NordVPN Teams. Vale destacar que todos eles contam com faturamento centralizado e suporte 24 horas.