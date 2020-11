Disney+: estreia atrai internautas, mas Netflix e GloboPlay seguem no topo do streaming

Da Redação

Do 33Giga



20/11/2020 | 09:18



Não é novidade que as buscas por serviços de streaming cresceram desde o início do isolamento social no Brasil. E em novembro os brasileiros ganham mais uma plataforma para maratonar seus conteúdos favoritos, a Disney+.

Para avaliar o cenário e checar quais são as plataformas mais buscadas no país e quais cresceram mais, a empresa de marketing digital SEMrush realizou um levantamento que apontou o crescimento nas buscas por Disney+ no Google em 1600%, comparando setembro de 2020 com janeiro de 2019.

Mesmo com o crescimento expressivo do novo streaming, a Netflix ainda é líder no volume de buscas. A média mensal de procura no mesmo período ficou em mais de 13,1 milhões. Logo depois, vem a Globoplay, com média de 3,6 milhões mensais, seguida pela Amazon Prime, com 1,4 milhão de buscas. Telecine Play vem em quarto lugar, com 366 mil buscas, e logo depois vem a plataforma de desenhos japoneses Crunchyroll, com 315 mil.

Veja abaixo o top 10 em buscas dos serviços de streaming no Brasil.

1) Netflix: 13,1 milhões

2) Globoplay: 3,6 milhões

3) Amazon Prime: 1,4 milhão

4) Telecine Play: 366 mil

5) Crunchyroll: 315 mil

6) HBO Go: 288 mil

7) Disney+: 81 mil

8) Playplus: 61 mil

9) Hulu: 38 mil

10) Looke: 33 mil

*média mensal de janeiro de 2019 a setembro de 2020

Já em relação ao crescimento, em primeiro lugar está o UOL Play, com incremento de mais de 38.600%, que reúne canais on demand e ao vivo. Logo em seguida, com crescimento de 9400%, está o Cinema Virtual, que funciona como um cinema físico com a venda de ingressos para determinados filmes. Em terceiro lugar, está o Darkflix, streaming brasileiro de filmes de terror, que cresceu mais de 7200% no período. Em quarto lugar, a Disney+ com crescimento de 1600%, seguida pela Spcine Play, plataforma de streaming pública, com 1025%.

Veja abaixo o top 10 dos streamings que mais cresceram em buscas no país:

1) UOL Play: 38.600%

2) Cinema Virtual: 9400%

3) Darkflix: 7200%

4) Disney+: 1600%

5) SPCine Play: 1025%

6) Amazon Prime: 1013%

7) Playplus: 508%

8) Quibi: 309%

9) Crunchyroll: 233%

10) Peacock 175%

*média mensal de janeiro de 2019 a setembro de 2020

De acordo com Fernando Angulo, head of communications da SEMrush, com o surgimento de diversos serviços de streaming, é importante que as empresas compreendam os dados e o cenário dos países de atuação para traçar estratégias assertivas. “Em um momento de grande competitividade no mercado, os dados ajudam a compreender melhor o público e suas preferências. Quem está no topo das buscas precisa manter sua posição e buscar crescimento, enquanto quem está crescendo pode aproveitar a oportunidade para expandir o conhecimento sobre seu negócio”, aponta o executivo.

Produções originais Disney+

Com a estreia do novo streaming, a SEMrush também levantou quais foram as produções originais mais buscadas pelos brasileiros. Seguem as 10 campeãs em média mensal de buscas:

1) Mulan: 146 mil

2) High School Musical: 69 mil

3) Loki: 56 mil

4) Esqueceram de Mim: 45 mil

5) The Mandalorian: 44 mil

6) Clouds: 38 mil

7) Gavião Arqueiro: 20 mil

8) A Dama e o Vagabundo 18 mil

9) Stargirl: 18 mil

10) WandaVision: 14 mil

*média mensal de janeiro de 2019 a setembro de 2020