Testamos: lâmpada inteligente da Elsys tem ótima resposta para controlar iluminação

20/11/2020 | 09:18



A Lâmpada LED Inteligente Wi-Fi (EPGG17), da Elsys, é um dispositivo para quem busca o conceito de casa conectada. Isso porque ela permite controlar e personalizar a iluminação de determinado ambiente por meio do aplicativo Elsys Casa+ (disponível para Android e iOS).

Na prática, o usuário pode escolher a tonalidade da luz – 16 milhões de cores estão disponíveis –, além da intensidade. Também existem oito modos já programados. Quatro deles são específicos (Noite, Leitura, Trabalho e Lazer) e um é indicado para relaxamento (cor verde pisca suavemente). As outras três são combinações para momentos divertidos (oito cores podem ser selecionadas em diferentes efeitos).

Aqui, é importante ressaltar que a cor padrão da luz da Elsys é amarelada. O produto não está disponível em branco – o que pode desagradar quem prefere ambientes bem iluminados.

As interações inteligentes desta lâmpada, no entanto, vão além do controle de cores. Por meio do aplicativo, é possível ligar ou desligar a luz de forma planejada. São duas opções para isso. Em “Agenda”, o usuário indica o horário e a frequência com que a ação deve ocorrer. Já em “Temporizador”, determina-se em quanto tempo a iluminação deve apagar. Ambas funcionaram muito bem durante os testes do 33Giga, com nenhum ou pouquíssimo delay.

Para usufruir de tudo isso, entretanto, é necessário conectar a lâmpada inteligente ao aplicativo da Elsys – um processo bem rápido. Após o download do app no celular, é necessário fazer um cadastro com e-mail e senha. Uma vez criado o perfil, acenda a luz (que deve ficar piscando), conecte-a à rede Wi-Fi da casa e pronto! Simples assim, ela está disponível para uso.

Voltando para o aplicativo, uma funcionalidade bem esperta e que vale destaque é a sincronização entre celulares. Nos testes do 33Giga, uma única conta da Elsys foi usada em modelos Android e iOS. Ao passar de um para outro, não foi necessário fazer todo o processo de conexão da lâmpada. Ele identificou que o produto já tinha sido cadastrado e que os dispositivos estavam na mesma rede Wi-Fi.

Agora, quando o assunto é ponto negativo, talvez o maior deles seja o preço sugerido: R$ 109 a unidade. Isso porque ele é salgado para uma lâmpada LED convencional, que sai, em média, R$ 5. Ao comparar o produto inteligente da Elsys com a famosa linha HUE da Phillips, no entanto, o valor se mostra bem honesto. Nesse caso, cada uma sai por R$ 399.