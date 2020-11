Black Friday: veja como vender mais com o WhatsApp

Da Redação

O WhatsApp tem conquistado cada vez mais a confiança dos usuários por fornecer uma plataforma segura, intuitiva e com grande potencial para aproximar pessoas e facilitar compras, especialmente entre os 5 milhões de brasileiros que já aderiram ao WhatsApp Business para fazer negócios com suas pequenas e médias empresas (PMEs).

Muitos comércios já utilizavam o WhatsApp para se comunicar com seus clientes e, durante a pandemia, o aplicativo tem se mostrado cada vez mais importante tanto para os grandes, quanto para os pequenos e médios negócios. Uma recente pesquisa da Accenture revela como o WhatsApp está se transformando em um parceiro relevante para o e-commerce no país: 83% dos entrevistados utilizaram o aplicativo para comprar, sendo que 64% comprou de pequenas empresas e comércios de bairro. Um levantamento recente da Edgar, Dunn & Company indica que 88% das micro e pequenas empresas no Brasil já usam o WhatsApp para seus negócios.

Hoje, no mundo, mais de 175 milhões de pessoas trocam mensagens com uma conta do WhatsApp Business diariamente, e mais de 40 milhões de pessoas acessam um catálogo de negócios todos os meses, sendo mais de 13 milhões só no Brasil.

Como facilitar as vendas pelo WhatsApp

A pandemia global reforçou que as empresas precisam de meios rápidos, seguros e eficientes para atender aos clientes e fechar vendas. Para ajudar as PMEs a venderem mais, o WhatsApp Business conta com uma série de recursos:

Perfis empresariais: Possibilita que as empresas tenham uma presença formal e mais profissional no WhatsApp, além de ajudar os clientes com informações úteis, como descrição da companhia, email, horário de funcionamento, endereço e site.

Catálogo: Padronizado e intuitivo, o recurso facilita o acesso à informações como imagens dos produtos, quantidade disponível em estoque, descrição e preço. Para que as pessoas possam descobrir produtos e serviços com ainda mais facilidade, as empresas podem compartilhar os links do catálogo e de itens individuais com amigos e familiares por meio do WhatsApp, Facebook, Instagram e outras plataformas.

Botão de compras: o recurso mais recente da plataforma ajuda as pessoas a encontrarem o catálogo de uma empresa, visualizar seus produtos e iniciar uma conversa sobre qualquer item à venda com apenas um toque.

Ferramentas de mensagens: economizam tempo para os comerciantes com:

• respostas rápidas para perguntas frequentes

• mensagens de saudação que apresentam os clientes ao negócio

• mensagens de ausência que informam que você está indisponível

Mensagens e figurinhas animadas: As figurinhas são uma das maneiras favoritas pelas quais os usuários se comunicam e bilhões delas são enviadas no WhatsApp diariamente. O WhatsApp Business possui um pacote de figurinhas animadas exclusivo que torna a comunicação de cada loja mais personalizada.

Organização: Os lojistas contam com uma série de etiquetas e filtros para identificar e localizar conversas anteriores, clientes VIPs, mensagens não lidas, grupos específicos e listas de transmissão.

QR code: Cada conta pode criar um código QR exclusivo que encaminha o cliente para o chat com a marca, ao invés de ter que realizar o processo manual de adicionar o número da loja, procurar o contato e iniciar uma conversa.

Como evitar golpes no WhatsApp

Por se tratar de uma data tão importante para compras, a Black Friday também pode ser utilizada por pessoas mal-intencionadas para aplicar diferentes tipos de golpes nos consumidores. É importante que os usuários estejam atentos aos mecanismos oferecidos pelo WhatsApp para se proteger de golpes na plataforma.

• Para prevenir o roubo de contas, o WhatsApp recomenda que os usuários ativem a confirmação em duas etapas, que funciona como uma camada extra de segurança para as contas. Esse recurso exige o cadastro de um PIN de seis dígitos, que é solicitado periodicamente para o usuário e é necessário para confirmar seu número no WhatsApp.

• Nunca compartilhe senhas com terceiros e suspeite de contatos que te pedem para fornecer dados bancários, códigos de segurança ou acesso, ou que solicitam transferências bancárias. No caso de uma pessoa conhecida, é recomendável entrar em contato por telefone para confirmar a solicitação.

• Sempre que uma conta de WhatsApp é ativada em um novo aparelho, o sistema envia um código por SMS para verificar o número. É muito importante que o usuário nunca compartilhe esse código de confirmação com outras pessoas, nem mesmo amigos ou familiares.

• Suspeite de pessoas que sugerem transferir a conversa para um local fora das plataformas, como através de um e-mail diferente.

• Grandes empresas que utilizam a API do WhatsApp Business possuem contas comerciais verificadas, identificadas por um selo verde ao lado do nome. Caso receba um contato em nome de uma empresa reconhecida, sem o selo de identificação, redobre a atenção.

O que fazer caso tenha sua conta roubada/clonada:

• Solicite a verificação da conta via SMS. Reinstale o WhatsApp, entre com seu número de telefone e confirme o código de seis dígitos que você receber via SMS. Dessa forma, qualquer indivíduo que estiver usando sua conta será desconectado automaticamente.

• Notifique amigos e família. Muitos golpistas usam sua lista de contatos para solicitar informações sigilosas e pedir depósitos em dinheiro. Se a sua conta for violada, entre em contato com pessoas próximas para que ninguém possa se passar por você.

• Entre em contato com a equipe de atendimento do WhatsApp. Mande um e-mail para support@whatsapp.com. O e-mail pode ser enviado em português, com assunto como “Conta clonada/roubada” e deve conter o número em formato internacional (+55 DDD …). Descreva o ocorrido com o máximo de detalhes possível no corpo do e-mail.

• Amplie sua camada de segurança ativando a confirmação em duas etapas. A confirmação em duas etapas é um recurso opcional que, ao ser ativado, exige um PIN de seis dígitos de verificação se houver uma tentativa de entrada no seu número de WhatsApp. Esse código, assim como o SMS do WhatsApp, não deve ser compartilhado com ninguém, nem com amigos e familiares. Saiba mais em: https://faq.whatsapp.com/ general/account-and-profile/ stolen-accounts?category= 5245246&lang=pt_pt

• Denuncie uma conta suspeita. Sempre que uma conversa com um número desconhecido é iniciada, o usuário tem a opção de denunciar e/ou bloquear este contato diretamente no chat. É possível denunciar um contato ou grupo pelos dados do perfil. Para isso:

1. Abra a conversa.

2. Toque no nome do contato ou grupo para abrir os dados do perfil.

3. Deslize até o final da página e selecione Denunciar contato ou Denunciar grupo.

Em caso de tentativa de roubo de conta, o WhatsApp também ressalta que a criptografia de ponta a ponta do aplicativo não é comprometida. Ou seja, o golpista não tem acesso a conversas anteriores que estão armazenadas no seu telefone.

Além de oferecer recursos de proteção à segurança e de recuperação de contas, o WhatsApp coopera com as autoridades, fornecendo dados disponíveis em conformidade com a lei brasileira.

Saiba mais como se manter seguro no WhatsApp em: https://faq.whatsapp.com/ 21197244.