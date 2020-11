NetMovies: serviço de streaming oferece filmes gratuitamente

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



20/11/2020 | 09:18



O NetMovies é um serviço de streaming que, até recentemente, cobrava quase R$ 20 pela assinatura. Agora, a plataforma oferece boa parte de seu acervo de forma gratuita e, além disso, permite que seus usuários e assinantes assistam as obras no YouTube, por meio de um canal específico.

Além da gratuidade (ao lado de licença para veicular os títulos), o maior diferencial do NetMovies é ter em seu catálogos filmes difíceis de serem encontrados em concorrentes como Netflix ou Amazon Prime Video. São películas clássicas ou de arte – se seção de faroeste, por exemplo, é recheada de pérolas como Por um punhado de dólares ou Por uns dólares a mais. A coleção Mazzaropi chega a emocionar fãs do comediante.

O NetMovies ainda tem um plano de assinatura (que reserva alguns títulos) e custa R$ 7,9 mensais. Nos testes do 33Giga, entretanto, o acervo gratuito divertiu bem. A plataforma tem app para Android e, como roda no YouTube, conversa muito bem com o Chromecast. Há ainda suporte a algumas SmartTVs.

O único porém é que, por ser gratuito, o usuário vai se deparar com anúncios antes de assistir a determinados conteúdos. De qualquer forma, vale o teste.