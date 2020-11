Veja como pedir uma corrida da 99 pelo WhatsApp

Da Redação, com assessoria

A 99, empresa de mobilidade urbana, firmou parceria com o WhatsApp. Agora, é possível pedir uma corrida de 99Pop – modalidade de carros particulares – sem a necessidade de baixar o aplicativo no celular. A novidade tem o objetivo de oferecer o serviço para usuários que têm restrições de memória em seus smartphones, pacote de dados limitado ou fraco acesso à internet.

Em um primeiro momento, a solicitação via WhatsApp está disponível apenas em quatro cidades paulistas. São elas: Araraquara, Bauru, Presidente Prudente e São Carlos. A seguir, você descobre como pedir um carro da 99 pelo mensageiro.

1. Para solicitar uma corrida de 99Pop pelo WhatsApp, o usuário deve cadastrar em seu celular o seguinte número, com DDD: (11) 99797-9090. Na sequência, ele deve enviar uma mensagem. É importante atentar para o selo de certificação do perfil (um ícone verde logo abaixo da identificação do contato), para garantir que você está solicitando a corrida pelo número oficial da 99.

2. O chatbot da 99 vai interagir via chat com o usuário, confirmando se o passageiro já tem cadastro na empresa ou não. Caso seja o primeiro acesso, ele será redirecionado a uma página para informar seus dados.

3. Uma vez realizado ou confirmado o cadastro, o passageiro deve informar o local de destino e de embarque via chat. Isso pode ser feito inserindo o endereço por extenso ou optando por acessar o mapa de localização e compartilhando sua localização fixa. Até esta etapa do procedimento, o chatbot oferece opções de confirmar, cancelar ou corrigir a corrida.

4. Assim que confirmada a chamada do carro, o usuário recebe, via WhatsApp e na mesma conversa, a previsão de valor da corrida, tempo de espera, nome do motorista e dados do veículo. Quando o trajeto for iniciado, a vigem será monitorada por GPS para detectar mudanças de rota, como paradas longas e trajetos com o tempo acima do previsto.

5. Ao final da corrida, o cliente recebe, também via mensagem de WhatsApp, o valor, que deve ser pago em dinheiro diretamente com o motorista. Sim as corridas pelo mensageiro só aceitarão pagamento em espécie – opção que, inclusive, é majoritária nas corridas da 99 em todo o Brasil.