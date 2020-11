Faculdade de Medicina faz vestibular presencial domingo

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



20/11/2020 | 09:10



Mesmo com o visível aumento no número de casos e internações em razão da Covid-19 no Grande ABC e na Capital, 4.330 pessoas sairão de casa no domingo para prestar vestibular para tentar uma vaga na FMABC (Faculdade de Medicina do ABC). As provas acontecem em 14 endereços diferentes e, segundo a Fundação Vunesp, responsável pela organização, cada uma das salas receberá, no máximo, 30% de sua capacidade, com distanciamento de 1,5 metro entre os candidatos.

Procurada pelo Diário, a FMABC informou, em nota, que o vestibular de medicina começou a ser organizado em janeiro deste ano e, em função da pandemia, “passou por diversas mudanças com objetivo de atender integralmente a todas as medidas sanitárias e de distanciamento, estando plenamente adequado à atual fase verde do Plano São Paulo, do governo do Estado”.

O centro universitário afirmou ainda que o evento seguirá rígidos protocolos de segurança, referendados pelas recomendações das autoridades sanitárias. É obrigatório o uso de máscaras durante todo o processo de aplicação das provas e disponibilização de álcool gel.

Segundo a FMABC, em cada endereço os candidatos estarão divididos em prédios com entradas amplas e ingressarão em turmas escalonadas, “em intervalos de 30 em 30 minutos, sendo divididos os prédios em blocos e andares para facilitar a distribuição dos candidatos e evitar aglomeração num mesmo espaço físico”.

A Vunesp afirmou ainda que aplicou provas para outras instituições de ensino neste mês, “sendo de pleno êxito o trabalho e com o devido respeito a todos os procedimentos necessários para oferecer segurança a todos os candidatos”.