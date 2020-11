20/11/2020 | 07:11



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão, que engloba indústria e serviços, caiu de 48 em outubro para 47 em novembro, segundo dados preliminares divulgados pela IHS Markit em parceria com o Jibun Bank. A queda abaixo da marca de 50 indica que a atividade japonesa está se contraindo em ritmo mais acentuado neste mês. No mesmo período, o PMI de serviços japonês recuou de 47,7 para 46,7, também mostrando retração mais intensa no setor.