Região está crítica em três de cinco critérios do Plano São Paulo

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



20/11/2020 | 00:01



No dia 30 de novembro, o Grande ABC corre o risco de retroceder pelo menos uma etapa do Plano São Paulo, que determina a flexibilização da quarentena de acordo com o controle da pandemia do novo coronavírus no Estado. Atualmente, as sete cidades, juntamente com os demais municípios da Grande São Paulo, estão na Fase 4 (verde), a última antes do novo normal. Contudo, a região está com índices críticos em três de cinco critérios analisados pelo governo estadual, o que pode resultar no retrocesso de pelo menos uma fase na próxima atualização.



Comparando a quantidade de casos confirmados nos últimos 28 dias com o período imediatamente anterior, o Grande ABC atinge a pontuação 1,12, admissível na Fase 3 (amarela). No mesmo período, as mortes de Covid-19 confirmadas tiveram a pontuação de 0,88, que também se enquadra na terceira etapa no plano estadual. Em relação às internações de pacientes com a enfermidade, considerando as últimas duas semanas com os 14 dias anteriores, o índice foi de 1,04, valor aceitável na Fase 2 (laranja) – veja mais ao lado.



Únicos critérios em que a região atende aos requisitos da fase verde são a ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) exclusivos para o tratamento de pacientes com a Covid, que está em 46,2%, e o número de leitos de UTI a cada 100 mil habitantes, atualmente em 28,8.



A reclassificação era esperada para segunda-feira. Entretanto, o governo do Estado postergou para o dia 30, um dia após o segundo turno das eleições municipais. A justificativa foi a de que instabilidades ocorridas nas últimas duas semanas nos sistemas do Ministério da Saúde poderiam comprometer a veracidade dos números, prejudicando o avanço ou retrocesso de cidades no Plano São Paulo.



No início da pandemia as análises eram semanais, podendo avançar de fase após duas semanas na mesma etapa. Desde outubro, o procedimento passou a ser mensal. Porém, a escalada dos casos e das internações nas últimas semanas fez a administração anunciar que as reclassificações serão realizadas quinzenalmente.



Atualmente, todos os setores da economia, inclusive teatros e cinemas, estão autorizados a funcionar no Grande ABC desde que adotem medidas de prevenção ao coronavírus, como o distanciamento, o uso de máscara e protocolos de higiene. Se as sete cidades voltarem para a Fase 3 (amarela), haverá redução na capacidade de atendimento dos estabelecimentos, de 60% para 40%, e do horário de funcionamento, limitado a oito horas.



Caso a região retroceda para a Fase 2 (laranja), considerada etapa de controle, a capacidade máxima dos estabelecimentos será de 20% e o horário de funcionamento será de no máximo quatro horas por dia. Além disso, a fase proíbe que restaurantes, bares e similares atendam para o consumo local, podendo funcionar apenas por delivery ou drive-thru. Salões de beleza, barbearias, academias e atividades culturais também são vetadas.



Conforme o Diário tem publicado desde a última semana, o Grande ABC está assistindo a alta nos casos e nas mortes causadas pelo coronavírus. Especialistas avaliam que o relaxamento da população, que voltou a se aglomerar e está descuidando das medidas preventivas, é causa do pico, que ainda não consolida segunda onda da infecção. Aliás, os médicos alertaram para o possível aumento na demanda de hospitais, que podem voltar a ficar congestionados.