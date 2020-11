Mauá FC inicia oitavas de final amanhã, em Amparo

Dérek Bittencourt

O Mauá FC conheceu ontem datas e horários dos jogos das oitavas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Único representante do Grande ABC a seguir para esta fase de mata-mata – o Grêmio Mauaense caiu na primeira etapa da competição –, o Índio terá pela frente o Amparo e o encontro inicial será amanhã, às 15h, no Interior. Já a partida de volta está agendada para quarta-feira, no mesmo horário, no Pedro Benedetti.

“Não tem adversário fraco agora. Amparo é muito qualificado, passou em primeiro na chave deles. Conheço o treinador deles, o Chuva, jogou comigo, é estudado, tem conhecimento e a equipe dele é forte”, ressaltou o técnico do Mauá FC, Fernando da Silva, que terá novidades à disposição. “Trouxemos quatro reforços, jogadores experientes que vão agregar. Chegaremos fortes e vamos jogo a jogo”, emendou.

Na visão do comandante, decidir a segunda partida em casa é indiferente, porque “sem torcida vira campo neutro”. Por outro lado, ressaltou a qualidade do gramado do Pedro Benedetti, que beneficia o estilo de jogo da sua equipe.

Sobre a primeira fase, na qual o Mauá FC foi segundo colocado do Grupo 7, conquistando 14 pontos (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas). Fernando fez algumas considerações. “Foi da forma como imaginávamos, porque foi o grupo mais difícil do campeonato. Mas tivemos bons resultados e regularidade.”<EM>

Os outros confrontos das oitavas de final da Segundona terão: Andradina x Grêmio Prudente, Rio Branco x Francana, Ska Brasil x Manthiqueira, Osvaldo Cruz x Independente, XV de Jaú x Bandeirante, Itapirense x São José e Itararé x Jabaquara.