Atila também faz suas movimentações

Raphael Rocha



20/11/2020 | 00:07



O prefeito de Mauá e candidato à reeleição, Atila Jacomussi (PSB), tem usado sua experiência como deputado estadual para buscar reforçar sua campanha no segundo turno. Ontem, recebeu a visita do hoje deputado estadual Cesinha da Madureira (PSD), em reunião promovida por Pastor Helton Ribeiro (PSD), primeiro suplente de vereador do partido na cidade, com 2.248 votos. Cesinha já colocou o adesivo em apoio a Atila no peito e disse, no encontro, ter anuência do cacique da legenda, Gilberto Kassab, para estar no palanque socialista. O prefeiturável do PSD foi João Veríssimo, que por 655 votos não foi ao segundo turno – perdeu a vaga para o vereador Marcelo Oliveira (PT). Veríssimo, entretanto, defende neutralidade na reta final e já comunicou esse posicionamento ao seu grupo.

Visita

Diretor superintendente do Diário, Marcos Bassi recebeu ontem a visita do vereador reeleito Marcel Munhoz (Cidadania), de São Caetano. Munhoz obteve 2.540 votos, o segundo melhor desempenho no município. Os dois conversaram sobre a CPI do Natal Iluminado e a eleição à presidência do Legislativo em 2021.

Reforço

Apesar de o PSDB de Diadema declarar neutralidade no segundo turno da eleição, figuras do tucanato em outras cidades anunciaram apoio à candidatura de Taka Yamauchi (PSD). Um deles foi o vereador eleito de São Bernardo Almir do Gás (PSDB). Ontem, inclusive, estrutura que abasteceu a campanha à reeleição do prefeito Orlando Morando (PSDB) em São Bernardo, como carros de som, foi deslocada para reforçar a empreitada de Taka.

Adversidades com alegria no fim

Um dos protagonistas da eleição em Rio Grande da Serra, o PDT municipal conseguiu ter destaque no pleito. Inicialmente, o partido deliberou pelo apoio a Claudinho da Geladeira (Podemos). Houve intervenção, patrocinada pela coordenação regional, mudança no comando da sigla e nova convenção, desta vez por apoio a Marilza de Oliveira (PSD). O antigo comando foi à Justiça, conseguiu anular os atos da cúpula regional, e voltou com adesão a Claudinho. O saldo de tudo isso foi a vitória de Claudinho à Prefeitura de Rio Grande e o triunfo de um pedetista na corrida por vagas na Câmara: Israel Mendonça. O presidente da legenda, Sandro Carvalho Ferreira, não escondeu a alegria com o resultado.

Pressão por renovação

A considerada expressiva votação de Sueli da Bancada Luta Coletiva iniciou movimento por renovação nos quadros do Psol de São Bernardo. Embora não tenha sido eleita, a candidatura obteve mais votos do que seis vereadores vitoriosos na eleição de domingo. A legenda tem como seu principal expoente o ex-vereador Aldo Santos (Psol), que vem sendo alvo de críticas internas por não conduzir um processo de oxigenação das forças.