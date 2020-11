Polícia Civil esclarece dois roubos na região; assaltantes estavam em motos

Do Diário do Grande ABC



A Polícia Civil esclareceu dois roubos ocorridos na região de São Bernardo, nos meses de setembro e outubro deste ano. Nos crimes, os assaltantes, em uma motocicleta, abordaram as vítimas e levaram seus pertences. Dois autores foram identificados e são procurados pelas equipes policiais.

Um dos delitos ocorreu no dia 27 de setembro, na avenida Teresa Campanela, em São Caetano. Na ocasião, um casal estava dentro do seu veículo quando foi abordado por uma motocicleta ocupada por dois suspeitos, um deles armado. Os criminosos exigiram a chave do veículo, mas como o carro não possuía chave, fugiram levando dois celulares e uma aliança de ouro das vítimas. O caso foi registrado na Delegacia Sede do município para investigação.

Na segunda ocorrência, registrada por meio da Delegacia Eletrônica, uma mulher, de 46 anos, informou ter sido vítima de roubo no dia 5 de outubro, na rua Jaquei, em São Bernardo. Na data, ela estava com sua filha quando foi abordada por um motoqueiro, na frente do prédio que reside. O suspeito apontou uma arma para as vítimas e ordenou que elas entregassem seus pertences. O criminoso saiu do local levando documentos e dois celulares das vítimas. A ocorrência foi encaminhada ao 2º Distrito Policial da cidade para investigação.

Diante de ambos os fatos, as equipes policiais iniciaram trabalho de inteligência que permitiu identificar dois autores, responsáveis pelos delitos, e a motocicleta usada por eles nos crimes. Eles tiveram a prisão temporária decretada e são procurados por policiais civis.