Pence: nosso governo não apoia lockdown nacional ou fechamento de escolas

19/11/2020 | 20:18



O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que lidera a força-tarefa da Casa Branca no combate ao coronavírus, reforçou oposição do governo americano à imposição de um lockdown nacional e ao fechamento de escolas. "As crianças devem permanecer na sala de aula", afirmou, durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 19.

Em um momento em que o país registra mais de 100 mil casos de covid-19 todos os dias desde 8 de novembro, Pence garantiu que os EUA nunca estiveram "tão preparados para lutar contra o vírus como atualmente" e que as autoridade estão "trabalhando todos os dias para colocar a pandemia no passado". Segundo ele, uma vacina será disponibilizada ao uso do público dois dias depois receber autorização legal. "Focaremos em imunização de grupos vulneráveis e de profissionais de saúde", disse.

O diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, ressaltou a importância de que a população seja vacinada para conter a transmissão. O infectologista chamou de "extraordinários" os resultados dos ensaios clínicos que mostraram que as candidatas à vacina da Moderna e da Pfizer, em parceria com a BioNTech, demonstraram mais de 90% de eficácia. "Rapidez do desenvolvimento não foi em detrimento da segurança", assegurou.

A médica Débora Birx, que coordena a força-tarefa, exortou a população americana a ampliar "a vigilância" durante o período em que o coronavírus continua em alta.