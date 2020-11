USCS convida estudantes, pesquisadores e educadores para seminário on-line

Bia Moço

19/11/2020



A USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) promove até esta sexta-feira (20) o terceiro Seminário de Políticas e Gestão Educacional, com o tema Educação em Tempos de Pandemia: preocupações e incertezas. O evento está sendo realizado on-line pelo hotsite (CLIQUE AQUI). O conteúdo poderá ser acessado também no canal da universidade no YouTube (acesse aqui).

O público-alvo do evento são os estudantes de graduação, pesquisadores de pós-graduação e profissionais da educação básica, convidados a debater temas contemporâneos da área, mais especificamente os relacionados aos desafios colocados aos professores, gestores escolares, alunos e seus familiares frente à interrupção das atividades presenciais em vista do isolamento social imposto desde março devido a pandemia da Covid.

Gestor do curso de pedagogia da USCS e coordenador do seminário, o professor Nonato Assis de Miranda explicou que o evento serve, também, para balizar novas política públicas voltadas ao ensino. “O seminário científico é de extrema importância para que possamos socializar resultados de pesquisas, experiência e relatos, e se faz necessário para que possamos discutir preposições para a elaboração e implementações de novas políticas educacionais”, disse o especialista.

Segundo Miranda, o evento, que começou em 2018, ganhou força diante da importância dos temas abordados. “Começamos de maneira tímida, mais regional e, no ano passado, conseguimos trazer pessoas de todo o País, tendo agora nomes de peso na educação para discutir a área”, comemorou o professor.



PROGRAMAÇÃO

Nesta quinta-feira (19), das 19h30 às 21h30, haverá uma Mesa Redonda intitulada Desafios das políticas de formação docente, mediada pelo professor Rodnei Pereira, da USCS. O evento contará ainda com a participação da Professora Gabriela Moriconi, da Fundação Carlos Chagas, Nelson Antônio Simão Gimenes, docente da PUC, e Sanny Silva da Rosa, também professora da USCS.

Amanhã (20), no mesmo horário, a Mesa Redonda Financiamento da Educação Básica: desafios do atual Fundeb terá a mediação feira pelo docente da USCS, Nonato Assis de Miranda, e os debatedores Elisabete Ferreira Esteves Campos, da Universidade Metodista de São Paulo, Luís de Souza Júnior, da Universidade Federal da Paraíba e integrante do Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), e o professor Paulo Sergio Garcia, da USCS.

Além dos palestrantes convidados, o evento conta com a apresentação de trabalhos resultantes de pesquisas de alunos de graduação e pós-graduação, e relatos de experiências de profissionais da educação básica, em sessões de comunicação que ocorrem das 15h30 às 17h30, até amanhã.