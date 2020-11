Brasilprev confirma Ângela Beatriz de Assis na presidência, a 1ª mulher no cargo

19/11/2020 | 18:08



A Brasilprev, empresa de previdência privada do Banco do Brasil, confirmou a nomeação de Ângela Beatriz de Assis como presidente da companhia, conforme antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Funcionária de carreira do BB, ela será a primeira mulher no cargo mais alto da organização desde que foi fundada, em 1993.

Assis exercia, desde 2017, a função de diretora Comercial e de Marketing da Brasilprev. Ela substitui Marcio Hamilton, que recentemente foi nomeado como presidente da BB Seguridade.

Graduada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, Assis possui duas especializações, uma em Recursos Humanos, pela Fundação Getúlio Vargas, e outra em Liderança Estratégica, pela Inepad/Unisinos. A executiva iniciou sua carreira no BB, em 1992. Passou pelas áreas de varejo, agências, cartões, atacado e controles internos até chegar em seguros e previdência.

"É motivo de orgulho receber esse reconhecimento dos acionistas da Brasilprev", diz a nova presidente da Brasilprev, em nota ao Broadcast.

A nomeação de Assis para o comando da Brasilprev está em linha com a promessa do novo presidente do BB, André Brandão, de valorizar mais a diversidade e a equidade de gênero na instituição. Em conversa recente com funcionários, o executivo disse: "Muito legais esses programas do banco, mas nós temos é que nomear."

Brandão está cumprindo. Assis é a segunda mulher nomeada para cargos de destaque do conglomerado desde que assumiu a presidência do BB, em setembro último, vindo do HSBC. Antes dela, promoveu à diretora de tecnologia, a gerente Santuza Bretas, com quase 33 anos de banco.

A Brasilprev é uma sociedade do Banco do Brasil e a norte-americana Principal Financial Group. Com mais de R$ 300 bilhões em ativos, tem um patrimônio líquido de R$ 3,5 bilhões.