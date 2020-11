Décimo terceiro salário dos metalúrgicos vai injetar R$ 404,4 milhões na economia da região

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



19/11/2020 | 16:19



Os pagamentos do 13º salário dos trabalhadores da base do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC vão injetar R$ 404,4 milhões em recursos na economia da região, neste ano. Os dados são da estimativa elaborada pela Subseção do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e levam em consideração os dados da Rais (Relação Anual de Informações Sociais), do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregado) e da Previdência Social, todos originários do Ministério da Economia.

Composta por 68.504 metalúrgicos, com vínculo ativo nas indústrias de São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, e rendimento médio mensal de R$ 5.903,00, a base tem forte influência na economia local. Os trabalhadores representam 5,5 % da mão de obra da região que receberá o benefício no final do ano, mas participam com 13% dos recursos totais a serem pagos. Comparados aos demais trabalhadores formais da região, os metalúrgicos detêm 9,4% dos empregos, mas respondem por 17,7% do montante pago.

Para o diretor-executivo do Sindicato, Aroaldo Oliveira da Silva, os números mostram a relevância e resistência dessa categoria. “São números expressivos, ainda que a base sindical tenha sido duramente afetada com o fechamento da unidade da Ford em São Bernardo”, comenta o dirigente, lembrando que a saída da montadora, embora tenha sido formalizada em 2019, continuou afetando os registros de desligamentos nas estatísticas do mercado de trabalho deste ano.