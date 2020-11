Luiz Bacci revela que foi diagnosticado com o novo coronavírus

19/11/2020 | 16:10



O apresentador Luiz Bacci revelou que foi diagnosticado com o novo coronavírus nesta quinta-feira, dia 19. Em seus Stories do Instagram, o jornalista afirmou que está assintomático e que já está cumprindo o período de isolamento necessário.

Pessoal, uma satisfação importante que devo a vocês. Fui diagnosticado com Covid, estou assintomático. Cheguei agora do hospital onde fiz os exames de imagem e de sangue, graças a Deus estão todos normais! Estou isolado em casa e sendo acompanhado pelo meu amigo, Secretário da Saúde de São Paulo, dr. Jean Gorinchteyn. Agradeço também ao Dr. Eliezer, Dr. Luiz Antonio e toda a equipe do Albert Einstein. E obrigado a vocês pelas mensagens carinhosas.

Procurada, a assessoria de imprensa da Record TV ainda não foi encontrada para informar quem assumirá o Cidade Alerta enquanto Bacci segue em quarentena.