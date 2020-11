Homem é preso por sequestro, roubo e tentativa de homicídio

Da Redação



Na manhã desta quinta-feira (19) , um homem foi preso por sequestro, roubo e tentativa de homicídio em São Bernardo. Policiais Militares faziam patrulhamento na Rua Edson de Queiroz, na altura do número 80, no Alto Industrial, quando avistaram veículo parado no meio da via. Quando os agentes desceram da viatura, o carro deu ré na tentativa de atingí-los, mas acabou batendo na lateral da viatura e pegou outro veículo. Dois outros indivíduos fugiram no momento da abordagem.

Ao fazer a busca no carro conduzido pelo infrator, os policiais encontraram um homem no porta-malas, que contou estar nas mãos dos criminosos desde às 4h40, quando roubaram seu caminhão na Avenida dos Estados - a carga era de água sanitária, estimada em R$ 11 mil. Enquanto permaceu em cárcere, a vítima foi obrigada a entregar seu cartão de crédito, assim como a senha, para que os criminosos realizassem compras.

O caminhão foi encontrado na região de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. O infrator foi identificado e tinha passagem por roubo. Ninguém se feriu. O caso foi registrado no 6º DP (Baeta Neves) de São Bernardo.