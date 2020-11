Após 27 anos de rivalidade, Will Smith e Janet Hubert finalmente se entenderam

19/11/2020 | 15:11



Parece que depois de tanto tempo vivendo uma rivalidade, mais precisamente 27 anos, Will Smith e Janet Hubert finalmente se entenderam. Tudo porque os atores vão se apresentar em um especial de Um Maluco no Pedaço, transmitido pela HBO Max.

Para quem não sabe, Janet interpretava a tia Viv durante as temporadas do seriado e acabou deixando tudo de lado, em meados de 1993, dizendo que tinha diferenças criativas com o elenco, e claro, foi substituída por outra atriz.

Depois disso, Janet e Will lutaram diversas vezes publicamente. Em um determinado momento da polêmica, Will comentou em uma entrevista para uma rádio que a atriz queria que o seriado fosse apenas sobre ela e que acabou ficando brava com a situação.

E mesmo com tantas diferenças, os atores decidiram finalmente colocar um ponto final na situação, sentaram para conversar e deixar o ar um pouco mais ameno entre eles. Em uma entrevista, Janet comentou como foi a sua reunião com Will:

Eu tenho que dizer que depois de 27 anos, estar aqui hoje e ter a conversa que Will e eu tivemos juntos - é a cura. Não vim aqui para ter animosidade, vim aqui para resolver porque está na hora.

Uau! E driblando as polêmicas envolvendo os dois, Will acabou compartilhando na última quarta-feira, dia 18, um vídeo em que os dois aparecem atuando juntos e os fãs, claro, adoraram!

Lembrando que este especial em que os dois vão participar de Um Maluco no Pedaço já está sendo transmitido pela HBO Max.