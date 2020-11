Graciele Lacerda atualiza seguidores sobre o estado de saúde do sogro, pai de Zezé Di Camargo

19/11/2020 | 15:11



Graciele Lacerda atualizou os seus seguidores do Instagram sobre o estado de saúde do sogro, Francisco Camargo, pai de Zezé Di Camargo e Luciano Camargo. Em seus Stories, a influenciadora contou que Francisco, de 84 anos de idade, está no processo de deixar a sedação após a cirurgia de emergência realizada no último sábado, dia 14.

- Estou recebendo muitas mensagens perguntando do meu sogro. No sábado, viemos para cá correndo porque meu sogro precisou fazer uma cirurgia de urgência. E no caso dele, tudo é de muito risco por causa da saúde, pela situação... ele estava com um sangramento, aí descobriram, fizeram uma cirurgia para estancar e deu tudo certo. Mas devido ao processo, à situação dele, tinham que tirar a sedação aos poucos e deixar que ele se recuperasse mais. E ontem avisaram que iriam tirar a sedação e o Zezé queria estar aqui, do lado dele, quando isso acontecesse. Então a gente veio correndo da fazenda para cá. Mas tirou a sedação, deu tudo certo.

O ideal, agora, é que Francisco consiga acordar sozinho.

- Agora, precisa de um processo, porque ele vai acordando aos poucos. Quem já passou por isso, sabe. Tem que esperar ele voltar aos poucos, e no caso dele, é lento, por causa de várias situações. Mas hoje acordamos com a notícia de que os exames dele já melhoraram. Ele tem um coração forte, de touro, guerreiro que ele é. E agora é só esperar, colocar nas mãos de Deus. Tenho certeza que ele vai voltar mais uma vez para a gente, com força total. Ele é muito forte, então tenho certeza que ele vai vencer essa mais uma vez.

No feed do Instagram, Graciele também fez uma homenagem ao sogro.

#TBT Para lembrar que estar ao lado de quem se ama é o que realmente importa nessa vida! Nessa foto não existe luxo e sofisticação, apenas pessoas que se amam e querem estar juntas!!! Meu sogro, estamos esperando o senhor melhorar para fazer aquele churrasco no nosso ranchão, lá na beira do rio com muita moda de viola tocando e o senhor relembrando suas histórias e causos!!! Melhor coisa no mundo, para nós, não existe!, escreveu.