Durante a quarentena, Roger Gobeth trabalha como arquiteto e vai ser pai pela primeira vez

19/11/2020 | 15:10



Roger Gobeth, conhecido por seus papéis como o Touro em Malhação, no começo dos anos 2000 na Globo, e pode ser visto atualmente no ar nas reprises de Floribella, na Band e Escrava Mãe, na Record, vai ser pai pela primeira vez. Ele e a esposa, a produtora de TV Samantha Santos, estão esperando uma menina, que se chamará Morena. Em entrevista para a colunista Patrícia Kogut, o ator falou sobre o momento feliz:

- Estamos juntos há dez anos. Um filho era algo que já estava nos nossos planos há algum tempo. E foi justamente o período tão triste da pandemia que nos trouxe algo tão grandioso. Estamos muito felizes com a novidade.

A produtora está grávida de cinco meses, mas não parou de trabalhar durante a pandemia:

- Tem muita coisa para fazer em casa. Temos uma profissional que nos ajuda, mas, num primeiro momento, dispensamos, obviamente mantendo o seu salário. Então, os trabalhos domésticos ficaram maiores. E a Samantha continua trabalhando. Ela ajudou a implementar todos esses protocolos de segurança para a retomada das gravações na TV Globo. Com isso, os dias estão bastante corridos. - contou Roger, que por sua vez, resolveu reviver uma antiga atividade durante os dias em casa.

O ator, que é arquiteto formado pela Universidade de São Paulo, se aventurou em uma reforma em sua casa e agora está exercendo a profissão:

- Eu fiz a reforma do meu apartamento e agora uma amiga me contratou para fazer o projeto de reforma do dela. É a minha primeira cliente. Tem sido muito bacana esse reencontro com a minha formação. A arquitetura me trouxe de volta toda essa reflexão sobre a relação do ser humano com a sua cidade, das pessoas com os bens públicos e, também, claro, da casa com o morador que vai habitá-la. Eu fui muito feliz na escolha do curso e estudei com professores maravilhosos. A vida acabou me levando para a televisão e para o teatro, outras grande paixões, mas quero continuar trabalhando com a arquitetura também.