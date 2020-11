Tatá Werneck brinca sobre affair que teve com Tiago Iorc: - Normal pra ruim

19/11/2020 | 15:10



Na noite da última quarta-feira, dia 18, foi ao ar mais uma edição do Lady Night! E no quadro Entrevista com o Especialista, Tatá Werneck convidou Mario Junior, que faz o maior sucesso no Tik Tok com seus vídeos românticos. Em determinado momento, a apresentadora quis saber quem o garoto preferia: Fábio Jr. ou Tiago Iorc. Ao falar sobre as nudes vazadas de Iorc Tatá, então, aproveitou a deixa:

- Eu já tive uma relação com o Tiago.

E Mario entrou na onda?

- É mesmo? Como é que foi?

Ao responder, Tatá brincou:

- Normal. Normal pra ruim, normal pra médio.

Depois, por meio do Twitter, a esposa de Rafael Vitti se deparou com um título que dizia: Tatá Werneck comenta affair com Tiago Iorc: Normal pra ruim.

Com isso, ela comentou:

Tirou de contexto do nada.

Um internauta ainda brincou que começariam a inventar que ela não gosta da própria filha, Clara Maria, e Tatá disse:

Dirão que fumo maconha, que transo nos camarins, que não amo meu amor, e que como cocô. Não dá pra tirar as coisas de contexto, pô!

Entre 2016 e 2017 surgiram rumores indicando que Tatá e Tiago Iorc estariam se relacionando, o que sempre foi desmentido pela apresentadora.