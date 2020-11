Driblando crise no casamento, Jonathan Couto compartilha homenagem para Sarah Poncio

19/11/2020 | 15:10



Jonathan Couto abriu a caixinha de perguntas do seu Instagram na última quarta-feira, dia 18, para conversar um pouquinho com seus fãs e seguidores da redes social.

Além disso, Jonathan ainda driblou todas as polêmicas envolvendo o seu relacionamento com Sarah Poncio quando foi questionado qual era a tatuagem que ele mais gostava entre as diversas que ele tem espalhadas pelo corpo, e o artista mostrou que era um coração que estava escrito o nome da amada ao lado.

Outro fã perguntou para o cunhado de Saulo Poncio se ele ainda amava a esposa e respondeu se declarando para Sarah:

Ela é e sempre será a mulher da minha vida!

E entre tantas outras perguntas o cantor respondeu que quer ter mais duas ou três meninas de filhas. Lembrando que Jonathan Couto é pai José de quatro anos de idade, João de dois anos de idade e Josué, de um ano de idade, frutos de seu relacionamento com Sarah Poncio. Mas o empresário também é pai de Madalena, de dois anos de idade, com Leticia Almeida.

Parece que o cantor gosta mesmo de ter a casa repleta de crianças, não é mesmo!?