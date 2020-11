Raia Olímpica da USP expõe barcos milionários em São Paulo

Redação

Entre hoje e 24 de novembro, a Raia Olímpica da USP, em São Paulo, receberá 70 embarcações, algumas delas milionárias. Trata-se do São Paulo Boat Show 2020, maior evento náutico da América Latina e que conta com a presença de diversos estaleiros de todo o Brasil.

Com tamanhos que variam entre 12 e 50 pés, as embarcações expostas custam entre R$ 50 mil a R$ 4 milhões. Há modelos de diversas regiões do país, a exemplo do interior de São Paulo e estados como Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Entre os modelos mais acessíveis apresentados no São Paulo Boat Show 2020 está uma embarcação de 12,6 pés com motor de popa de 30 hp, no valor de R$ 50 mil. Outro bom exemplo é a Ventura One, com preço abaixo de R$ 100 mil e fabricada pela Ventura Marine.

Do outro lado desponta o iate Solara 500 HT, o mais caro do evento. Avaliado em R$ 4 milhões, o barco tem amplo espaço interno e uma linda área de popa. Com um design esportivo, graças à área fechada no convés, o modelo traz ainda teto solar elétrico e três camarotes na cabine, além de cozinha completa e dois banheiros.

Entre os exemplares intermediários, detacam-se barcos de 33 a 40 pés, cinco deles voltados para pesca e passeio. Os valores vão de R$ 300 a R$ 900 mil.

Tesouros náuticos

Além de modelos para venda, o São Paulo Boat Show 2020 traz uma exposição especial de barcos clássicos, chamada ‘Tesouros Náuticos’. Entre os exemplares presentes estão uma lancha projetada pelo piloto Ayrton Senna e um dos primeiros barcos adquiridos por Pelé.

Serviço

São Paulo Boat Show 2020

A exposição serão realizada dentro das normas estipuladas por lei, seguindo recomendações da Vigilância Sanitária e demais órgãos envolvidos, com protocolos de segurança que protejam a saúde e o bem-estar de todos os participantes.

Local: Raia Olímpica da USP

Endereço: Av. Professor Mello de Morais 1382, Butantã – Zona Oeste – CEP: 05508-030, dentro da Universidade de São Paulo, ao lado da Marginal do Rio Pinheiros

Ingressos: R$ 70 público geral | R$ 35 pessoas acima de 65 anos | R$ 5 pessoas com deficiência (PCD)