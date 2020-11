Ponte Preta terá mudanças para tentar continuar na cola do G4 da Série B

19/11/2020 | 14:38



A Ponte Preta tem a quinta melhor campanha como visitante da Série B do Campeonato Brasileiro e, aproveitando esse desempenho, espera conseguir bom resultado contra o Vitória nesta sexta-feira, às 16h30, no estádio Barradão, em Salvador, para continuar na cola do G4. O técnico Marcelo Oliveira também fará algumas modificações no time para a partida pela 22.ª rodada.

Após cumprir suspensão no empate por 1 a 1 contra o Brasil-RS, o meio-campista Dawhan volta ao time titular na vaga de João Paulo, vendido ao Fortaleza. No ataque, Matheus Peixoto ganha oportunidade no lugar de Tiago Orobó, com entorse no tornozelo. Já Pato e Luan Dias brigam pela mesma vaga.

Como visitante, a Ponte Preta tem 14 pontos em 10 jogos, com um aproveitamento de 46,7%. No geral, o time de Campinas (SP) não perde há três partidas - dois empates e uma vitória. A sequência deixou a equipe na sexta colocação com 32 pontos, a cinco do G4.

"Acredito que nosso time perdeu um pouco do ritmo que vínhamos apresentando por conta do calendário mais apertado que o normal, mas temos que treinar firme para retomar o desempenho e voltar a subir na tabela. Todo nosso elenco está fechado e comprometido para buscar o acesso", afirmou o atacante Bruno Rodrigues.

O time que deverá começar jogando em Salvador é Ygor Vinhas; Apodi, Wellington Carvalho, Ruan Renato e Guilherme Lazaroni; Barreto, Dawhan e Camilo; Pato (Luan Dias), Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto.