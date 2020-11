Em Ribeirão, Volpi é diagnosticado com Covid-19

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



19/11/2020 | 14:24



Prefeito eleito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL) foi diagnosticado com Covid-19. O político, que venceu o pleito no domingo, disse que faz teste regular e que, na terça-feira (17), o resultado foi positivo.

“Faço sempre teste de Covid regularmente. No último teste, de terça-feira, deu positivo. Estou em casa, estou assintomático, tomando precauções que se devem tomar. Vou cumprir a quarentena, ficarei em casa. E quero tranquilizá-los. Acredito que em quatro a cinco dias devo estar melhor, porque é o tempo de remédio pegar no corpo”, disse Volpi, nas redes sociais.

O Diário apurou que Volpi, 72 anos, sentiu fortes dores de cabeça na terça-feira. Na semana passada, ele esteve com o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), de São Caetano, que foi diagnosticado com Covid-19 – assim com o prefeito reeleito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), e a primeira-dama Denise Auricchio.