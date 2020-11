Príncipe William quer saber a verdade por trás da polêmica entrevista de princesa Diana para o programa Panorama

19/11/2020 | 14:10



Príncipe William finalmente quebrou o silêncio sobre a polêmica entrevista que a mãe princesa Diana deu ao programa Panorama, do canal BBC, em 1995. O Duque de Cambridge deu uma declaração à imprensa internacional dizendo que recebeu de bom grado ao inquérito que se instaurou em torno do caso. Como você viu, o irmão de Lady Di, Charles Spencer, acusou a BBC de ter usado documentos falsos para influenciar a princesa a dar a famosa entrevista, onde Diana afirma que haviam três pessoas em seu casamento com príncipe Charles.

A investigação independente é um passo na direção certa. Deve ajudar a estabelecer a verdade por trás das ações que levaram à entrevista ao Panorama e às decisões subsequentes tomadas por aqueles na BBC na época, afirmou William à Us Magazine.

Recentemente, mais de 20 anos depois que a entrevista foi ao ar, a BBC alegou que está determinada em saber a verdade e que abriu uma investigação sobre as supostas táticas antiéticas que levaram a mãe de William e Harry a participar do Panorama.

Diana e Charles se separaram em 1992 após mais de dez anos de relacionamento. A entrevista do Panorama foi feita em 1995, e o divórcio dos dois foi finalizado em 1996. Um ano depois, Lady Di sofreu um acidente de carro fatal em Paris, na França, aos 36 anos de idade.