19/11/2020 | 14:10



Sabina Simonato, que trabalha no Bom Dia São Paulo e eventualmente também no Hora Um da Notícia, ambos na Globo, se emocionou ao anunciar que está grávida.

Em um vídeo postado em seu Instagram no dia 17 de novembro, a jornalista chora ao dar a notícia para seus seguidores:

- Eu vim aqui contar para vocês que agora não bate só um coração aqui. São dois. É isso mesmo, Deus me presenteou com essa dádiva que é ser mãe, diz ela, com lágrimas nos olhos:

- É um momento muito especial