Professor Betinho e Mauro Roman vão de Marcelo Oliveira

Raphael Rocha

Diário do Grande ABC



19/11/2020 | 14:06



Candidatos do PRTB e do PSL na corrida eleitoral em Mauá, Mauro Roman e Professor Betinho, respectivamente, declararam voto no vereador Marcelo Oliveira, prefeiturável do PT no segundo turno contra o prefeito e candidato à reeleição, Atila Jacomussi (PSB).

Roman, que obteve 7.425 votos, ficando na sexta posição, gravou vídeo anunciando apoio e voto em Marcelo, dizendo que “a cidade não pode aceitar um denunciado e indiciado pela Polícia Federal por corrupção como prefeito”, em alusão às operações Prato Feito e Trato Feito, que levaram Atila à prisão duas vezes – o socialista reverteu, na Justiça, as detenções e diz ser vítima de golpe.

“Perdi as eleições em Mauá para prefeito, mas não perdi minha dignidade. Não me vendi, me ofereçam secretaria e dinheiro. Fiz empréstimo para pagar pessoal em oito anos. Saímos os maiores vitoriosos da campanha, graças a Deus e à minha equipe. Tivemos melhor desempenho de todos na comparação com o que os outros gastaram. Não vou me omitir, vou me posicionar. Não quero indiciado pela PF e denunciado por corrupção, que é o caso do Atila. É absurdo aceitar reeleição dele. O povo de Mauá é inteligente porque a maioria não votou nele. Se não, ele tinha vencido no primeiro turno. Se você votou nele, mude seu voto”, pediu.

Vereador do PSL, Professor Betinho atingiu 1.991 votos no primeiro turno. Agora, disse que “escolheu o melhor projeto do segundo turno”. “Estamos em nova fase da eleição. Vamos lutar muito pelas coisas que amamos para nossa cidade. Teremos que escolher entre dois projetos. Podem não ser os projetos que gostaríamos, com as propostas e nossos ideais, mas teremos de fazer opção. Pelo bem, pelas famílias, pela saúde de qualidade, educação. Fiz escolha. Pelo melhor projeto, que vai trazer desenvolvimento. Escolhi o projeto de Marcelo Oliveira para prefeito de Mauá.”