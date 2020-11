Lacerda fecha apoio para Filippi no 2º turno

Raphael Rocha

19/11/2020 | 14:05



Quinto colocado na corrida eleitoral em Diadema, com 10.684 votos (5,26% dos válidos), o vereador Ronaldo Lacerda (PDT) decidiu apoiar o candidato do PT à Prefeitura, o ex-prefeito José de Filippi Júnior. O anúncio oficial está programado para a tarde desta quinta-feira (19).

Lacerda foi vereador pelo PT, além de ter atuado ao lado do governo de Filippi na área de habitação. Ele deixou o petismo no começo do ano após não ver avançar seus planos de candidatura majoritária dentro da legenda.

Havia expectativa de adesão de Lacerda ao petista, até porque o eleitorado dele é muito alinhado ao campo de esquerda.

PSB – O PSB de Diadema emitiu nota dizendo que adotará neutralidade no segundo turno entre Filippi e Taka Yamauchi (PSD). Porém, liberou seus filiados para adesão a qualquer um dos nomes.

A nota, assinada pelo presidente do PSB local e candidato do partido à Prefeitura neste ano, vereador Marcos Michels, diz que a legenda “tem em sua trajetória o respeito à liberdade de expressão e à pluralidade de ideias”. “Não haverá qualquer sanção a quem quer que seja”, reiterou.