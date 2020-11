Morando nos Estados Unidos, Nívea Stelmann viverá vilã em nova série da Record TV

19/11/2020 | 13:10



Nívea Stelmann voltará a atuar na televisão brasileira! Segundo o colunista Fefito, a atriz, que mora atualmente em Orlando, nos Estados Unidos, fechou com a Record TV para integrar o elenco de Ameaça Invisível, nova série da emissora sobre um vírus misterioso que assola o mundo.

Na trama escrita por Ingrid Zavarezzi com colaboração de Vitor de Oliveira, Nívea interpretará Aurora, grande vilã da história. Ela será uma médica que baterá de frente com a mocinha, Renata, personagem de Juliana Knust. Ela tentará de tudo para questionar os métodos da colega, que tenta achar a cura para a febre do gelo por meio de métodos pouco convencionais. Na história, uma nova pandemia em todo o mundo foi provocada por um vírus chamado Orto-K9.

A publicação afirma que parte das gravações tem ocorrido remotamente, ou seja, Nívea não precisará vir ao Brasil para o trabalho. A ideia é escalar artistas internacionais que trabalharão remotamente, de suas casas, falando sobre os efeitos da doença no exterior. Além disso, também foi revelado que a série terá 12 episódios e está atualmente em fase final de escalação de elenco.

O projeto pretende realizar filmagens em Portugal, França, Itália, Nova Zelândia, Canadá, Finlândia e Estados Unidos. Entre os atores convocados para Ameaça Invisível, segundo Fefito, estão Dudu Pelizzari, Ernani Moraes, Paloma Bernardi, Laize Câmara, Lis Lucidi, Daniel Erthal, Henri Pagnoncelli, Nicola Siri, Juan Alba e Zécarlos Machado.

De quebra, ainda foi noticiado que a Record TV pretende estrear a série em janeiro, mas depende do desenrolar dos protocolos de segurança em outros países, atualmente fechados por causa da pandemia.

Procurada pelo ESTRELANDO, a emissora não retornou o contato até a publicação desta matéria.