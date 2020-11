Índice de Confiança do Empresário cresce 4,78% em novembro, diz FecomercioSP

19/11/2020 | 12:24



O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) de novembro cresceu 4,78% em relação a outubro, informou a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). É a quinta melhora seguida do índice na margem.

A melhora foi puxada por crescimentos também dos seus três componentes. O Índice de Condições Atuais (ICAEC) avançou 7,38%, enquanto o Índice de Expectativas (IEEC) cresceu 2,64% e o Índice de Investimentos (IIEC) subiu 6,59%.

Nas aberturas, houve melhora em todos os componentes de situação atual. O índice que mede as condições atuais da economia avançou 9,66%, enquanto a percepção acerca das condições atuais do comércio melhorou 4,94%. A avaliação acerca das condições atuais das empresas subiu 8,12% na margem.

O IEEC também registrou melhora em todos os seus componentes. O crescimento mais expressivo ocorreu no índice que mede expectativas do setor, que avançou 2,78% em novembro ante outubro. A expectativa para a economia do País subiu 2,74% e a expectativa das empresas avançou 2,40%.

Na outra ponta, o IIEC registrou piora na percepção da situação atual dos estoques, com queda de 1,11%. Por outro lado, as expectativas de contratação de funcionários avançaram 9,43% no período e o nível de investimento das empresas subiu 10,96%, de acordo com os dados da FecomercioSP.