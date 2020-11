19/11/2020 | 12:10



William Bonner e Renata Vasconcellos reagiram com bom humor aos memes que surgiram na internet depois que os dois enfrentaram problemas técnicos durante a exibição do Jornal Nacional da terça-feira, dia 17.

No início do telejornal da noite da última quarta-feira, dia 18, a dupla de apresentadores posou como se estivesse falado com a equipe técnica da atração e publicação divulgada no Twitter dizia:

Alô, técnica! O Jornal Nacional está no ar!

Os internautas, claro, adoraram a interação deles na web, descontraindo da situação inusitada.