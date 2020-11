Live discute memórias e referências culturais de Paranapiacaba

Da Redação



19/11/2020 | 11:50



A identificação das memórias e referências culturais nas regiões de Campo Grande e Paranapiacaba, em Santo André, e na cidade de Rio Grande da Serra, é o tema da nova live sobre inventários participativos do projeto cultural de restaurac¸a~o da Estac¸a~o Ferrovia´ria de Campo Grande.

O encontro será nesta quinta-feira (19), às 19h, no canal do YouTube da Contemporânea Paulista (www.youtube.com/results?search_query=contempor%C3%A2nea+paulista). O escritório de arquitetura e urbanismo, especializado em restauração de patrimônio histórico cultural, gerencia a obra que recupera a Estação Campo Grande desde o primeiro trimestre do ano.



O projeto cultural de restauração da Estac¸a~o Ferrovia´ria de Campo Grande é patrocinado pela MRS Logística, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. A iniciativa, que prevê também uma série de atividades de educação patrimonial, tem apoio da Prefeitura de Santo Andre´ e do Comdephaapasa (Conselho Municipal de Defesa do Patrimo^nio Histo´rico, Arti´stico, Arquiteto^nico-Urbani´stico e Paisagi´stico de Santo Andre´).



As atividades educativas, no entanto, estavam previstas para acontecer de forma presencial, mas, por conta da pandemia, precisaram ser adaptadas para o formato online. A primeira live, com o tema “A importância da Educação Patrimonial nas obras de restauro”, que também faz parte das atividades previstas no projeto cultural da restauração, aconteceu dia 26 de setembro.



A live desta quinta-feira exibirá imagens antigas da Estação Ferroviária de Campo Grande para mostrar como a realização de inventário participativo do patrimônio histórico da região contribui com a preservação da história do local. Já as cenas atuais vão revelar o método de identificação dos patrimônios culturais.

Para explicar a participação da população no processo, serão utilizadas imagens das atividades educativas e depoimentos de representantes da comunidade local. No final do encontro, com a presença do turismólogo Paulo Tácio Aires Ferreira, do Museu de Santo André, serão debatidas as memórias e referências culturais identificadas.



O encontro contará, ainda, com a participação da arquiteta Fabíula Domingues, sócia da Contemporânea Paulista, e dos especialistas em arquitetura e história, Mariana Kimie Nito e João Demarchi Lorandi, integrantes da Repep (Rede Paulista de Educação Patrimonial) e responsáveis pelo estudo.



A conversa é aberta aos interessados nas a´reas de cultura, educac¸a~o e, em especial, a agentes culturais, professores estudantes, e moradores dos municípios de Santo André e Rio Grande da Serra. O público presente terá acesso gratuito a uma compilação exclusiva, intitulada Caderno Trilhando Ideias, Estação Campo Grande e Inventário Participativo, com os dados apresentados no estudo.