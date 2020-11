Fiat Cronos: veja as novidades da linha 2021; sedã parte de R$ 63.390

Da Redação

Do Garagem360



19/11/2020 | 11:42



A Fiat disponibiliza, a partir de novembro em sua rede de concessionárias, a linha 2021 do sedã Cronos. O modelo recebeu na grade frontal a Fiat Flag e o Logo Script, que também estampa o cubo das rodas, conferindo nova personalidade ao veículo.

Além disso, o Cronos 2021 levou para o interior a nova identidade da marca. O Logo Script está no centro do volante e no Welcome Moving nas telas de inicialização do painel de instrumentos e da central multimídia. Já a Fiat Flag está presente no revestimento do câmbio.

A gama é composta por cinco versões de acabamento, que oferecem duas motorizações flex (1.3 de até 109 cv e 1.8 de até 139 cv, ambas abastecidas com etanol) e duas transmissões (manual de cinco marchas e automática de seis velocidades). O modelo 2021 tem ainda o porta-malas de 525 litros, um dos maiores da categoria.

Confira as versões com principais itens de série e preços da linha 2021.

Cronos 1.3 MT – R$ 63.390

A versão de entrada do sedã vem completa de série. O modelo reúne motor Firefly 1.3 de quatro cilindros e câmbio manual. Traz itens como ar-condicionado, direção elétrica, chave com telecomando, rádio com conexão Bluetooth e USB dianteiro. Além disso, tem monitoramento de pressão dos pneus, vidro dianteiro e travas elétricas, alarme perimétrico, comandos de som no volante e lanternas em LED, entre outros.

Cronos Drive 1.3 MT – R$ 66.990

A versão Drive 1.3 ganhou vidros elétricos traseiros e soma, além da lista de itens da versão de entrada, a central multimídia Uconnect (compatível com os sistemas Apple Carplay e Android Auto, com áudio streaming, entradas USB e auxiliar e conexão Bluetooth), segunda porta USB (voltada para os passageiros traseiros), sensor de estacionamento traseiro e assinatura em LED nos faróis.

Atrelada a essa configuração está a série S-Design, que sai por R$ 4.390.

Cronos Drive 1.8 AT6 – R$ 75.290

A versão vem equipada com o motor 1.8 E.torQ Evo e o recurso Neutral Function, que auxilia na economia de combustível ao desacoplar o motor da transmissão em paradas rápidas de trânsito. Ele é acoplado ao câmbio automático de seis velocidades.

Essa configuração recebeu vidro elétrico traseiro. Ela conta também com itens de série: controles eletrônicos de tração e estabilidade, Hill Holder, farol com assinatura em LED, além de display TFT de 3,5 polegadas e alta resolução no painel de instrumentos.

Cronos Precision 1.8 AT6 – R$ 81.290

Na linha 2021, recebeu ar-condicionado automático digital e sistema Keyless Entry n’Go (conveniência e comodidade extras ao liberar o uso do telecomando para destravar as portas e ligar a ignição; sensores de presença instalados nas maçanetas dianteiras externas e na tampa do porta malas, somados ao botão de ignição instalado no interior da cabine, fazem todo o trabalho ao simples toque dos dedos) como novos itens de série.

O Cronos Precision traz ainda em sua lista de equipamentos roda de liga leve de 16 polegadas, volante em couro com aletas para troca de marchas, controle automático de velocidade, frisos, retrovisores com ajuste elétrico, faróis de neblina, friso lateral e maçanetas cromadas, encosto de braço para motorista e regulagem do volante em profundidade.

Cronos HGT 1.8 AT6 – R$ 84.190

Na linha 2021, o modelo ganhou câmera de ré e sistema Keyless Entry n’Go. Além de contar com uma extensa lista de itens, que abrange todos os equipamentos das configurações anteriores, também conta com painel de instrumentos com tela digital colorida de 7’’ em TFT, ar-condicionado automático digital, roda liga leve de 17 polegadas, retrovisores e spoiller em preto brilhante.

Internamente apresenta revestimento em tecido especial HGT, teto e detalhes internos em preto, tapetes e logos Fiat escurecidos no volante e na chave.

Veja algumas fotos da linha 2021 do Cronos. As imagens são de divulgação da Fiat.