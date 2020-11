Dira Paes protagoniza cena quente com atriz mais nova em As Five e web pira: Entregou tudo

19/11/2020 | 11:11



Uau! Dira Paes dominou o Twitter e se tornou um dos assuntos mais comentados! O motivo? Na série As Five foi ao ar uma cena em que a personagem da atriz, Alice, se envolve com Lica, vivida por Manoela Aliperti! O momento chamou a atenção dos internautas que logo usaram a rede social para elogiar as duas:

Não sabia que eu precisava ver a Dira Paes pegando mulher até ver ela se pegando com a Lica. A pegada dela, meus amigos...

Tragam um Oscar para Dira Paes e a Manu, que cena, que perfeição, que momento.

A Dira Paes entregou tudo em As Five, cara.

GENTE, pensem na Manoela quando descobriu que iria fazer cena de pegação com a DIRA PAES.

CARAMBA, LICA que cena, hein! Dira Paes gigante também!

Nunca pensei que tudo o que eu precisava era ver a Dira Paes pegando mulher na TV brasileira. Curou onde doía!

Lembrando que As Five é um spin-off de Malhação: Viva a Diferença, novela que foi ao ar entre 2017 e 2018 e fez o maior sucesso. Agora, a série traz Keyla (Gabriela Medvedovski), Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti), Tina (Ana Hikari) e Benê (Daphne Bozaski) se reencontrando após seis anos sem se verem. A vida das grotas continua com seus desafios na cidade de São Paulo, porém, as personagens estão mais adultas, na faixa dos 25 anos de idade.